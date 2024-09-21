Компот из слив с апельсином на зиму

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Из слив можно сделать на зиму самые разнообразные заготовки: варенье, джемы, конфитюры, повидло и, конечно же, компоты.