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Компот из слив с апельсином на зиму

Компот из слив с апельсином на зиму

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Из слив можно сделать на зиму самые разнообразные заготовки: варенье, джемы, конфитюры, повидло и, конечно же, компоты.

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