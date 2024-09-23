Половина россиян потребовала долю от нефтегазовых доходов страны

Россияне захотели себе процент от продажи природных ресурсов. По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, более половины респондентов выразили желание, чтобы доходы от полезных ископаемых, добываемых в стране, распределялись между гражданами.
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