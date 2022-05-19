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Модрич про ЛЧ: «Камбэк с «Ман Сити» – самый сложный, с «ПСЖ» – самый веселый. Это волшебство. Верить до конца – в ДНК «Реала»

Лука Модрич высказался о камбэках «Реала» в этой Лиге чемпионов. «Очень сложно объяснить, что происходит на «Бернабеу» во время матчей Лиги чемпионов.

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