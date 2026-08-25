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В Израиле застрелили лидера "кавказской мафии" Яниса Юшваева

В Израиле застрелили лидера "кавказской мафии" Яниса Юшваева

Мужчину ликвидировали на автозаправке под Кейсарией На автозаправочной станции неподалеку от города Кейсарии застрелен Янис Юшваев — фигура, которую СМИ называют "главой кавказской мафии" в регионе Шарон.

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