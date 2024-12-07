JASMY достигает двухлетнего максимума

Подъем криптовалюты JasmyCoin (JASMY) достиг двухлетнего максимума. Рост сопровождается подтверждающими долгосрочность позитивного тренда, факторами: Увеличение числа активных адресов и крупных транзакций свидетельствует о растущем интересе к токену.
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