Испанский солдат случайно погиб во время военных учений НАТО в Польше

В Польше во время совместных международных учениях НАТО случайно погиб испанский военнослужащий.«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike» , - сообщили в министерстве обороны Польши.
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