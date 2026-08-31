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Царьград

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Минобрнауки РФ разработало программы по беспилотникам для вузов

Минобрнауки РФ разработало программы по беспилотникам для вузов

Минобрнауки России с 2023 года внедряет программы по беспилотным системам в вузах страны. Более 50 ведущих учебных заведений участвуют в этом процессе, сотрудничая с промышленными предприятиями.

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