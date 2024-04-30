Vasilievsky Hotel – там, где искусство встречается с гостеприимством

Вы когда-нибудь хотели остановиться на ночь в арт-галерее среди произведений искусства? Такая уникальная возможность есть у гостей отеля Vasilievsky, занимающего комплекс зданий на 8-ой линии Васильевского Острова – одной из самых старых частей Петербурга.