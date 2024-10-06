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Мода и Шоу-бизнес

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Переживаю за будущее наследника: Татьяна Буланова готова влезть в долги ради счастья сына

Переживаю за будущее наследника: Татьяна Буланова готова влезть в долги ради счастья сына

Татьяна Буланова готова взять кредит и влезть в долги ради будущего сына. Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что 17-летний сын Никита, которого она родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым, мечтает стать айтишником.

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