Переживаю за будущее наследника: Татьяна Буланова готова влезть в долги ради счастья сына

Татьяна Буланова готова взять кредит и влезть в долги ради будущего сына. Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что 17-летний сын Никита, которого она родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым, мечтает стать айтишником.
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