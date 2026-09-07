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Татарстан белән күрше Чувашия өстендә ике БПЛА бәреп төшерделәр

Татарстан белән күрше Чувашия өстендә ике БПЛА бәреп төшергәннәр, дип хәбәр итте төбәк башлыгы Олег Николаев.

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