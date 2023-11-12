«Челси» попытается остановить лидера Премьер-Лиги

В Лондоне в рамках12 тура Английской Премьер-Лиги сойдутся «Челси» и «Манчестер Сити». В этом сезоне парни Гвардиолы уже проиграли два выездных матча – «Вулверхемптону» и «Арсеналу», но это не мешает действующему чемпиону идти на первом месте в таблице.