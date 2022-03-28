Телеканал "КРЫМ 24"

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К берегу Крыма отбуксировали судно, получившее пробоину в Чёрном море

К берегу Крыма отбуксировали судно, получившее пробоину в Чёрном море

Гражданское судно, которое получило пробоину в Чёрном море, отбуксировали на якорную стоянку к берегу Крыма.

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