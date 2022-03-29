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Бадоса о победе над Фрухвиртовой: «С утра я плохо себя чувствовала и даже не знала, смогу ли завершить матч»

Третья ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала победу над 16-летней Линдой Фрухвиртовой. Испанка выиграла в 1/8 финала в Майами – 6:2, 6:3.

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