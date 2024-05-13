Оборонка под Орлом санкций США не боится

Болховский завод полупроводниковых приборов попал в очередной «чёрный список» США. Чем грозят введённые санкции крупнейшему предприятию области? Как работали, так и дальше будем работать Уверенно заявил почётный гражданин Болховского района, почётный машиностроитель РФ, заслуженный создатель космической техники директор АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» Вячеслав Поярков.
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