Закон, порядок, государство

682 подписчика

Первые после губернатора: Телеграм-канал ИА PrimaMedia стал вторым по цитируемости

Первые после губернатора: Телеграм-канал ИА PrimaMedia стал вторым по цитируемости

Телеграм-канал ИА Primamedia (12+) занял второе место по индексу цитируемости* в Приморье. По состоянию на 26 сентября его значение равно 194,9 (рост больше 24 пунктов за месяц).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх