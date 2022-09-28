Первые после губернатора: Телеграм-канал ИА PrimaMedia стал вторым по цитируемости

Телеграм-канал ИА Primamedia (12+) занял второе место по индексу цитируемости* в Приморье. По состоянию на 26 сентября его значение равно 194,9 (рост больше 24 пунктов за месяц).
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