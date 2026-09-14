Эндопротезирование плечевого сустава впервые выполнили крымские врачи

В отделении ортопедии №1 Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 местные специалисты впервые без привлечения коллег из федеральных центров провели операцию по замене плечевого сустава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Выскочивший на до...
- ЮВ Выскочивший на до...
- Тарифы ЖКХ растут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым