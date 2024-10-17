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Царьград

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Новая провокация с Wildberries. На этот раз из-за сгоревшего склада

Новая провокация с Wildberries. На этот раз из-за сгоревшего склада

Из-за сгоревшего в январе под Петербургом склада Wildberries произошла новая провокация. Экс-супруг Татьяны Ким устроил незаконный пресс-тур для журналистов, который пресекла полиция.

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