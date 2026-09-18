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Тульские новости

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В Тульской области открыт избирательный участок «Тульский Кремль»

В Тульской области открыт избирательный участок «Тульский Кремль»

На избирательном участке «Тульский Кремль» впервые голосующим вручают книгу «Тульский край: эпохи, события, люди», подписанную историком Сергеем Гусевым.

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