DM: в морепродуктах, меде и детском пюре есть вызывающий рак микропластик

Микропластик при попадании в организм может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Владелица бизнеса и активистка по борьбе с пластиком Беатрис перечислила 10 популярных продуктов и напитков с его высоким содержанием.
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