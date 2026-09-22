Omoda C5: звезда среди кроссоверов

Вы наверняка замечали автомобиль Omoda C5 на улицах - он не сливается с потоком, а будто специально просит: "Посмотри на меня!".
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