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Телеканал «МУЛЬТ» запускает Всероссийский конкурс «Волшебный артефакт «Сказочного патруля»

Телеканал «МУЛЬТ» запускает Всероссийский конкурс «Волшебный артефакт «Сказочного патруля»

В первый день весны очаровательные волшебницы Варя, Снежка, Маша, Алёнка и Алиса из анимационного сериала «Сказочный патруль» объявляют конкурс! Зрителям телеканала «МУЛЬТ» предлагается сделать магический артефакт.

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