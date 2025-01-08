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«Начинаю думать, что ты одержим мной ». Салаха бесят советы Каррагера

«Начинаю думать, что ты одержим мной ». Салаха бесят советы Каррагера

«Ливерпуль» уверенно мчит к 20-му титулу в Англии, но одна деталь нервирует болельщиков весь сезон. Клуб все еще не договорился о продлении тройки лидеров – Мохамеда Салаха, Трента Александера-Арнолда и Вирджила ван Дейка.

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