«Начинаю думать, что ты одержим мной ». Салаха бесят советы Каррагера

«Ливерпуль» уверенно мчит к 20-му титулу в Англии, но одна деталь нервирует болельщиков весь сезон. Клуб все еще не договорился о продлении тройки лидеров – Мохамеда Салаха, Трента Александера-Арнолда и Вирджила ван Дейка.