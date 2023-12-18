«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню

В записи трека приняли участие Софья Самоделкина и Мария Левушкина. «С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню! Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее! Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», – написала Трусова.
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