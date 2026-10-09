Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ночной обстрел в Белгородском округе: погибли супруги, ранен ребёнок

Ночной обстрел в Белгородском округе: погибли супруги, ранен ребёнок

Ночная атака на Белгородский округ обернулась трагедией: погибли муж и жена, ранения получили четыре человека, в том числе десятилетний мальчик.

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