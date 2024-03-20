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Спички - не игрушка

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Россия: демократия, которая работает, — Пол Крэйг Робертс

Россия: демократия, которая работает, — Пол Крэйг Робертс

«В России при явке избирателей в 75%-87% избирателей проголосовали за главу Российского государства. Нет, выборы не были сфальсифицированы.

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