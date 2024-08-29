Западные СМИ признали провальным вторжение ВСУ в Курскую область. Назван срок освобождения Курской области от присутствия ВСУ Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с «МК» заявил, что российские военные активно дают отпор ВСУ в приграничных районах России.