Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый федеральный закон, касающийся конфискации денежных средств, ценностей и другого имущества, связанного с организацией незаконной миграции, когда данное преступление совершается из корыстных мотивов.
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