Министерство туризма и промыслов Нижегородской области заключило соглашения для развития инфраструктуры автомобильных путешествий

15 июня 2024 года были подписаны соглашения между Министерством туризма и ремесел Нижегородской области, ООО "Автодор-Девелопмент", Сбербанком и Группой компаний "Современные транспортные технологии" о развитии дорожно-туристической инфраструктуры в регионе.
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