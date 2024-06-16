Министерство туризма и промыслов Нижегородской области заключило соглашения для развития инфраструктуры автомобильных путешествий

15 июня 2024 года были подписаны соглашения между Министерством туризма и ремесел Нижегородской области, ООО "Автодор-Девелопмент", Сбербанком и Группой компаний "Современные транспортные технологии" о развитии дорожно-туристической инфраструктуры в регионе.