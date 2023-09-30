Астраханскую фирму обманули на 24 миллиона при покупке кукурузы

«Царицу полей» фирма так и не получила, а деньги отдала. Следственной частью Следственного Управления МВД России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя республики Ингушетия, обвиняемого в мошенничестве (ч.