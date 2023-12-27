В Госдуме могут запретить сцены насилия с детьми в СМИ

Депутаты Госдумы от разных фракций внесли законопроект, который подразумевает запрет на демонстрацию в новостях сцен насилия с участием несовершеннолетних детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
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