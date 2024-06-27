Поварёнок с луч...
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Поварёнок с лучшими рецептами

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Мятный торт с белым шоколадом

Мятный торт с белым шоколадом

Люблю я круглые цифры! И свой 400-й рецепт на Поваренке хочу отметить этим вкуснейшим летним тортом с мятным салатным бисквитом, чудесным ганашем из белого шоколада с вишней, нежнейшим мятным баварским муссом и декором из клубники.

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