Мятный торт с белым шоколадом

Люблю я круглые цифры! И свой 400-й рецепт на Поваренке хочу отметить этим вкуснейшим летним тортом с мятным салатным бисквитом, чудесным ганашем из белого шоколада с вишней, нежнейшим мятным баварским муссом и декором из клубники.