11 октября в нашем детском саду прошло интегрированное развлечение ´Прогулка в осенний лес´ для воспитанников группы № 3 для детей с тяжелыми нарушениями речи и воспитанников группы № 2 для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
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