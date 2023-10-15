11 октября в нашем детском саду прошло интегрированное развлечение ´Прогулка в осенний лес´ для воспитанников группы № 3 для детей с тяжелыми нарушениями речи и воспитанников группы № 2 для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.