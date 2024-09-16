Покушение на Трампа готовил житель Гавайев, поклонник Зеленского

В 2022 году подозреваемый в покушении гостил в Киеве.Сразу несколько ведущих американских телекомпаний и газет разместили сообщения со ссылкой на свои источники, что задержанного подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа зовут Райан Уэсли Раут (Ryan Wesley Routh).