Покушение на Трампа готовил житель Гавайев, поклонник Зеленского

В 2022 году подозреваемый в покушении гостил в Киеве.Сразу несколько ведущих американских телекомпаний и газет разместили сообщения со ссылкой на свои источники, что задержанного подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа зовут Райан Уэсли Раут (Ryan Wesley Routh).
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