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Разработана ядерная батарейка с изотопом Никель-63. И алмазными полупроводниками

Разработана ядерная батарейка с изотопом Никель-63. И алмазными полупроводниками

Китайский стартап Betavolt представил компактный элемент питания BB100 размером меньше монеты и сроком службы как минимум 50 летВ Betavolt подчеркивают, что батарейка абсолютно безопасна для людей, лишена внешнего излучения, не боится экстремально низких или высоких температур от -60°C до 120°C, а по истечении срока службы ее компоненты разложатся в стабильный изотоп меди, который не является радиоактивным и не представляет никакой угрозы для окружающей среды.

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