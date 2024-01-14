Разработана ядерная батарейка с изотопом Никель-63. И алмазными полупроводниками

Китайский стартап Betavolt представил компактный элемент питания BB100 размером меньше монеты и сроком службы как минимум 50 летВ Betavolt подчеркивают, что батарейка абсолютно безопасна для людей, лишена внешнего излучения, не боится экстремально низких или высоких температур от -60°C до 120°C, а по истечении срока службы ее компоненты разложатся в стабильный изотоп меди, который не является радиоактивным и не представляет никакой угрозы для окружающей среды.