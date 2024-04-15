В Челябинске не торопятся отключать отопление

Несмотря на прогноз синоптиков, в Челябинске не будут спешить с завершением отопительного сезона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске начали мониторинг температуры атмосферного воздуха, чтобы определиться с датой окончания отопительного сезона.