В Челябинске не торопятся отключать отопление

Несмотря на прогноз синоптиков, в Челябинске не будут спешить с завершением отопительного сезона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске начали мониторинг температуры атмосферного воздуха, чтобы определиться с датой окончания отопительного сезона.
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