Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Сегодня 3,6K прочитали «Южная» группировка войск освободила Желанное Первое и Георгиевку в ДНР За неделю группировка войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях выбила из рядов ВСУ до 3510 военнослужащих.