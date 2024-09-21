Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 сентября 2024 года: Как Кустурица унизил Зеленского, почему украинцы остались без хлеба и что случилось с тайным центром связи ВСУ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Сегодня 3,6K прочитали «Южная» группировка войск освободила Желанное Первое и Георгиевку в ДНР За неделю группировка войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях выбила из рядов ВСУ до 3510 военнослужащих.
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