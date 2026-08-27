Миронов предложил запустить жилищный накопительный счет для молодёжи

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к Председателю Правительства Михаилу Мишустину и предложил запустить в России целевую государственную программу «Жилищный накопительный счет для молодежи».
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