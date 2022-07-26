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ЕС готовится к прекращению поставок российского газа после заявления «Газпрома»

ЕС готовится к прекращению поставок российского газа после заявления «Газпрома»

pxhere.com/PD Дальнейшее сокращение прокачки по газопроводу «Северный поток», о котором объявил поставщик «Газпром», заставляет Евросоюз готовиться к прекращению поставок топлива в любой момент, заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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