ЕС готовится к прекращению поставок российского газа после заявления «Газпрома»

pxhere.com/PD Дальнейшее сокращение прокачки по газопроводу «Северный поток», о котором объявил поставщик «Газпром», заставляет Евросоюз готовиться к прекращению поставок топлива в любой момент, заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.