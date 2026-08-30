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Царьград

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АВВР сообщила о росте спроса на безалкогольное вино в России

АВВР сообщила о росте спроса на безалкогольное вино в России

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) отметила рост продаж безалкогольных вин в 2024-2025 годах на 30-100%.

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