Восстановить электроснабжение в Подмосковье обещают до вечера 4 мая

Восстановление электроснабжения в Подмосковье продолжается. Завершить работы планируется к вечеру 4 мая 2025 года, в эфире телеканала "360°" генеральный директор компании"Россети Московский регион" Александр Пятигор.
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