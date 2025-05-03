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Восстановить электроснабжение в Подмосковье обещают до вечера 4 мая

Восстановить электроснабжение в Подмосковье обещают до вечера 4 мая

Восстановление электроснабжения в Подмосковье продолжается. Завершить работы планируется к вечеру 4 мая 2025 года, в эфире телеканала "360°" генеральный директор компании"Россети Московский регион" Александр Пятигор.

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