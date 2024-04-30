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Президент Латвии чуть не попал под машину журналиста и отшутился

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и его телохранители на пешеходном переходе чуть не попали под колеса автомобиля руководителя новостной службы Латвийского радио Угиса Либиетиса, после чего лидер страны отшутился по поводу произошедшего.

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