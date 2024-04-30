Президент Латвии чуть не попал под машину журналиста и отшутился

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и его телохранители на пешеходном переходе чуть не попали под колеса автомобиля руководителя новостной службы Латвийского радио Угиса Либиетиса, после чего лидер страны отшутился по поводу произошедшего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии