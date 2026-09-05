«Перекрыли кислород». Почему Россия не поможет Ирану

Ставка на убийство духовного лидера Ирана должна была обрушить всю систему власти. Востоковед, журналист Прохор Доренко рассказывает RTVI, почему санкции и удары не сломают Иран изнутри, куда пропали иранские прокси и из-за чего создание ядерного оружия может стать для Тегерана логичным выбором.
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