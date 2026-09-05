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«Перекрыли кислород». Почему Россия не поможет Ирану

«Перекрыли кислород». Почему Россия не поможет Ирану

Ставка на убийство духовного лидера Ирана должна была обрушить всю систему власти. Востоковед, журналист Прохор Доренко рассказывает RTVI, почему санкции и удары не сломают Иран изнутри, куда пропали иранские прокси и из-за чего создание ядерного оружия может стать для Тегерана логичным выбором.

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