Правительство снизит риски дефицита важных для страны продуктов

Власти России снизят риски дефицита важных для страны продуктов. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень — 2024» подчеркнул важность снижения зависимости от зарубежных технологий в сфере АПК.
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