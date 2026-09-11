«Устала стоять за пособиями»: мигрантка с закрытым лицом отказалась вставать под гимн России в школе под Москвой

Телеканал "78" Женщина в хиджабе и с закрытым лицом отказалась вставать под гимн РФ в подмосковной школе.
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Есть видео про никабы из интернета. https://youtu.be/In_3Y22Gkdo?si=GsOWwTNfcpe4nYcJВОТ ЭТО ПОВОРОТ! Врач из Дагестана рассказала, что скрывают никабыYouTube
Она приехала получать пособия. Ни она, ни её предки ничего не сделали для России. Они радостно убивали русских у себя под вопли про Аллаха целыми семьями. Втащив свои республики в нищету и разруху, они с толпами родственников приехали сидеть на шее родных тех россиян, которых они убивали у себя. Они ещё и демонстрации устраивают! То мало дают, то в очереди стоять приходится. Так очереди за пособиями из таких замотанных средневековых дикарок, которые размножаются как кролики! Гнать эти средневековые орды ваххабитов из России. Пусть ей пособия платят на родине, там очередей точно нет. Сколько можно России за счет коренных россиян кормить эти десятки миллионов неблагодарных небратьев!? Что же нашу власть история ничему не учит!? Кроме разве что Белоруссии у России нет никаких братьев. Только враги. И они все воинственно это демонстрируют. Они приехали жрать и размножаться за счет народа России. Яркий пример их мышления - эта замотанная дикарка, отказавшаяся вставать под российский гимн. Россия для них чужая, что они все и демонстрируют своим к ней отношением, пренебрежением к российским законам и правилам поведения. Лишать гражданства вместе с близкими родственниками и выкидывать из страны всю семью без права посещения России в будущем.
А ещё лучше, жестокий фильтр на границе в Россию. И кто её привез или пригласил, тоже депортациЯ!!!! Надо такие моменты пресекать прилюдно и жестко. Иначе они не поймут.
Надо таких депортировать без объяснений. Если не уважают НАС, то со всеми родственниками на Родину отправлять. И чтоб вернули все льготы которые получили ранее. И заплатили в казну за каждый день ребенка в школе.
Если мигрант нарушил закон РФ он со всем своим выводком и всем аулом должен "вылететь" из РФ, а тот кто ему оформил гражданство, если доказано нарушение, должен сидеть на нарах.
Племянница живет в Красноярске. Ее сын пошёл уже в 3класс. С ним в классе третий год учится девочка из "понаехавших". По русски не говорит, ничего не понимает и ничего не знает! Зачем она просиживает уроки? Почему учительница этого не "видит"??? Вернее сколько стоит это "невидение"???