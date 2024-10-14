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В трех районах Петербурга ограничат движение из-за дорожных работ

В трех районах Петербурга ограничат движение из-за дорожных работ

Из-за дорожных работ в трёх районах Петербурга ограничат движение. В одном из них — до 2026 года.С сегодняшнего дня сразу в трёх районах Северной столицы ввели ограничения дорожного движения, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

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