Лидер КНР призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления на 18‑м саммите БРИКС заявил, что при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке всем необходимо придерживаться дипломатии.
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