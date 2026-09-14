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Пассажирка родила мальчика на борту самолета "России"

Пассажирка родила мальчика на борту самолета "России"

За 40 минут до посадки у пассажирки на 36-й неделе беременности отошли воды 13 сентября на борту самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс FV6817 Красноярск — Новый Уренгой, родился мальчик, пишет ТАСС со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

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