Пассажирка родила мальчика на борту самолета "России"

За 40 минут до посадки у пассажирки на 36-й неделе беременности отошли воды 13 сентября на борту самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс FV6817 Красноярск — Новый Уренгой, родился мальчик, пишет ТАСС со ссылкой на представителей авиаперевозчика.
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