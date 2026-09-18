Мама убитых в Таиланде Дианы и Ромы раскрыла новые детали трагедии

В поисках брата и сестры в Таиланде участвовали сотни волонтеров, а в Сети за этим наблюдало огромное количество людей, надеясь, что Диана и Рома живы.
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