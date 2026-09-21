В Орле закончилась схватка между политиками Косоговым и Спиридоновым

Соперники боролись до пятого утра, но в итоге победил Евгений Косогов.Как стало известно "Орловским новостям", в Северном районе Орла все-таки окончилась жесточайшая схватка между эсером Евгением Косоговым и коммунистом Максимом Спиридоновым.