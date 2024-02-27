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Во Франции назвали безответственными слова Макрона об отправке войск на Украину

Во Франции назвали безответственными слова Макрона об отправке войск на Украину

ТАСС/ABACA/Lafargue Raphael Слова президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку европейских войск на Украину, являются безответственными, а перспектива развязывания войны против России – безумие.

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