Во Франции назвали безответственными слова Макрона об отправке войск на Украину

ТАСС/ABACA/Lafargue Raphael Слова президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку европейских войск на Украину, являются безответственными, а перспектива развязывания войны против России – безумие.
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